اليابان تطلق أقمارا صناعية لإنتاج شهب اصطناعية تضيء السماء

الثلاثاء, 22 كانون الثاني 2019 الساعة 00:09 | تكنولوجيا, علوم أخرى

اليابان تطلق أقمارا صناعية لإنتاج شهب اصطناعية تضيء السماء

جهينة نيوز:

أطلقت وكالة الفضاء اليابانية صاروخا يحمل قمرا صناعيا قادرا على إنتاج زخات من الشهب الاصطناعية تظهر في الغلاف الجوي للأرض حيث انطلق الصاروخ ابسيلون 4 من مركز جاكسا اوتشينورا للفضاء وكان يحمل أول قمرين صغيرين تم تطويرهما بواسطة شركة “أسترو لايف إكسبريشنز”.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فإن الهدف من هذا المشروع الذى يطلق عليه اسم “سكاي كانفيس” هو إطلاق كرات صغيرة من الأقمار الصغرى على أمل محاكاة المشهد في سماء الليل فوق هيروشيما في عام 2020 لإتاحة الفرصة للناس في جميع أنحاء العالم ليشهدوا تجربة جماعية لم يسبق لها مثيل.

وسيقدم موقع شركة “أسترو لايف إكسبريشنز الإلكتروني” مستوى جديدا تماما من الترفيه من خلال مشروع “سكاي كانفيس” إضافة لعروض ضوئية سماوية مستقبلية إذا أثبتت المهمة نجاحها.


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