اليابان تستأنف شرائها للنفط الايراني

جهينة نيوز:

قامت شركة نفطية يابانية لاول مرة بعد فرض حزمة جديدة من العقوبات على النفط الايراني، بشراء 2 مليون برميل من النفط الخام.

وأفادت وكالة تسنيم بأنه لأول مرة بعد منح استثناء امريكي لليابان من الحظر على ايران، أعلن المتحدث بإسم شركة فوجي النفطية اليابانية عن تحميل شحنة من النفط الايرانية.

وبحسب مسؤولين في شركة فوجي وبيانات شركة ايكان فإن ناقلة النفط VLCC Kisogawa حملت يوم الاحد شحنة بمعدل 2 مليون برميل من النفط الخام الايراني ومن المقرر ان تصل 9 فبراير الى اليابان.

ومنحت الادارة الامريكية بعد فرض حزمة جديدة من الحظر على ايران في نوفمبر الماضي، عدداً من الدول الاسيوية والاوروبية استثناء من الحظر المفروض على شراء النفط الايراني.