إتفاق للتجارة الحرة بين كيان الاحتلال الاسرائيلي و أوكرانيا

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 23:46 | سياسة, عالمي

إتفاق للتجارة الحرة بين كيان الاحتلال الاسرائيلي و أوكرانيا

جهينة نيوز:

وقع ممثلون عن كييف و كيان الإحتلال الإسرائيلي و بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو ورئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقا حول منطقة التجارة الحرة.

وقال ستيبان كوبيف، النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني، في صفحته على فيسبوك "وقعت اتفاقا للتجارة الحرة بين أوكرانيا و(إسرائيل) في إطار زيارة بيترو بوروشنكو الرسمية".

وفقا لنائب الرئيس الأوكراني، فإن الاتفاقية تفتح فرصا جديدة لتحديث الإنتاج الصناعي في أوكرانيا، وزيادة الاستثمار الإسرائيلي في قطاع الصناعات الزراعية، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة".

وأضاف كوبيف أنه بالنسبة لثمانين بالمئة من السلع الصناعية، فسيتم إلغاء رسوم الاستيراد إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه من المتوقع "أيضا توسيع التعاون الأوكراني الإسرائيلي في مجال هندسة النقل والطيران والسيارات".


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