كأس آسيا : الإمارات تهزم قرغيزستان وتضرب موعدا مع أستراليا

جهينة نيوز:

تغلب المنتخب الإماراتي على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهم بإستاد مدينة زايد الرياضية في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2019،

وبهذه النتيجة يكون الإمارات هو أول منتخب عربي في الدور ربع النهائي من البطولة بعد خروج الأردن وعمان والسعودية، ويضرب الأبيض موعداً مع منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي من البطولة

تقدم المنتخب الإماراتي عند الدقيقة 15 عبر خميس إسماعيل، قبل أن تتعادل قرغيزستان عند الدقيقة 26 عبر ميرلان ميرزيف، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تقدمت الإمارات مجددا عبر علي مبخوت عند الدقيقة 64، لكن الفريق القرغيزي نجح بالعودة في اللقاء بهدف التعادل في الوقت القاتل، الدقيقة 91، عبر تورسونالي روستاموف، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح البديل، احمد خليل، بترجمة ركلة جزاء إلى هدف لمنتخب بلاده عند الدقيقة 103، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف إماراتية مقابل هدف لقرغيزستان.

وسيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره الأسترالي في الدور المقبل، بعد أن فازت على أوزبكستان بركلات الترجيح ووصلت إلى هذا الدور.