أوكرانيا: روسيا تريد تمديد عقد نقل الغاز الحالي وكييف تعارض

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، اليوم الإثنين، بأن روسيا تريد تمديد اتفاق نقل الغاز الحالي، أما كييف فتصر على ضرورة عقد اتفاق جديد وفقاً للمعايير الأوروبية.

نقلت قناة "أوكرانيا 112" عن كليمكين قوله عقب المشاورات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والمفوضية الأوروبية، بشأن قضية عبور الغاز إلى أوروبا "تحدثنا مع وفد المفوضية الأوروبية بموقف واضح للغاية، حتى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفسر لروسيا، التي لا تريد الإصغاء، أن القواعد قد تغيرت، وأن الحياة تغيرت، لكن منطق ميلر (رئيس شركة "غازبروم" الروسية) هو ببساطة لتمديد الاتفاقية الحالية، وكما هو قال، ولهذا لا توجد حاجة لإجراء مشاورات خبراء".

ووفقاً للوزير الأوكراني، الجانب الروسي لا يأخذ في الاعتبار أن التشريعات قد تغيرت في أوكرانيا، وأنها تحتاج إلى إبرام اتفاقات وفقاً لقواعد جديدة تلبي المعايير الأوروبية.

هذا وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادًا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019. وجرت المحادثات الثلاثية حول عبور الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 تموز/ يوليو عام 2018 في برلين.

وكانت قد عقدت في وقت سابق من اليوم الإثنين، في بروكسل اجتماعات ثنائية لنائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وكذلك مع وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين. وبعد ذلك، سيبدأ اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية.