فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات بشأن إفقار أفريقيا

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 21:59 | سياسة, عالمي

فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات بشأن إفقار أفريقيا

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، سفيرة إيطاليا، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، اتهم باريس بجعل أفريقيا أكثر فقرا وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي "بعد أحدثت التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة… هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية"؛ وفقا لـ"رويترز".

وأضاف المصدر أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر اليوم الإثنين.


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