التجارة الداخلية تصادق لتأسيس /38/ شركة محدودة المسؤولية و/4/ شركات شخص واحد و/4/ شركات مساهمة خاصة

جهينة نيوز:

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية عام 2019 وحتى تاريخه على النظام الأساسي ل /38/ شركة محدودة المسؤولية و/4/ شركات شخص واحد و/4/ شركات مساهمة خاصة غايتها استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها قانوناً والدخول في المناقصات والمزايدات مع القطاعات العام والخاص والمشترك وتمثيل الوكالات وفروع الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

وبين السيد أيمن أبو زيتون مدير الشركات بالوزارة أنه تنوعت غايات الشركات بين تجارة المواد الغذائية والمواشي والدواجن ومواد البناء والجبصين وإدارة المنشآت السياحية وتجارة الورق والكرتون الخام والمصنع والمحابر والأحبار إضافة إلى خدمات النفط والغاز وتجارة مستلزمات المنشآت والآبار والشحوم والزيوت ومستلزمات التجميل والمستلزمات الطبية وتجهيزات المخابر والقيام بأعمال الدراسات الاستشارية الهندسية وتجارة الاقمشة والستائر وتجارة الأجهزة والتجهيزات الكهربائية ومفروشات.

وأوضح أن رأس مال الشركات يتراوح بين (5 – 50) مليون ليرة سورية للشركة حسب عمل الشركة وغايتها التي أسست من أجلها مشيرا إلى أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مديرية الشركات لتسهيل عمل المواطن والحد من الروتين حيث تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها والأفراد بالسجل التجاري فالحصول على سجل تجاري يستغرق ساعة عمل واحدة.

وأضاف أبو زيتون أنه تم إحداث أمانة السجل التجاري (VIP) في الإدارة المركزية للشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية التي رأسمالها (100.000.000) ليرة سورية وما فوق بهدف تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الشركات وبمدة زمنية قصيرة والقيام بأرشفة جميع الأضابير للحفاظ على البيانات من التلف والضياع إضافة إلى تثبيت كافة الكتب والتعديلات على أنظمتها الأساسية مباشرة وتحسين بيئة الأعمال في القطر مما يسهم بمنح الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين ويجذب الاستثمارات .

وبين أنه تم المصادقة على النظام الأساسي ل /4/ شركات (VIP) رأسمالها أكثر من (100) مليون ليرة سورية وشملت: شركة مساهمة مغفلة برأس مال (500) مليون ليرة سورية غايتها تجارة واستيراد كافة المواد التحويلية وتوابعها والقيام بالاستثمارات الصناعية والتجارية والتعهدات والمقاولات.

وشركتان مساهمة مغفلة برأس مال (100) مليون ليرة سورية الاولى غايتها اقامة منشأة لصهر وسكب المعادن والانشاءات وأجزائها والثانية تجارة المواد الاولية الداخلة في صناعة المفروشات الخشبية والمعدنية واكسسواراتها

وشركة محدودة المسؤولية برأس مال مليار ليرة سورية غايتها الاستثمار في كافة القطاعات الخدمية و التجارية والزراعية والسياحية وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والاجنبية وتملك وبيع الحصص والاسهم في المشاريع على اختلاف انواعها بما فيها المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين.