في 34 مركز خدمات مجانية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

جهينة نيوز:

توفر وزارة الصحة خدمات مجانية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم على مدار العام عبر مراكز موزعة بمختلف المحافظات فيما تكثف عملها خلال كانون الثاني شهر التوعية العالمي بالمرض بالتوازي مع أنشطة توعوية وتثقيفية موجهة للسيدات بشكل خاص.

ويحمل كانون الثاني من كل عام رسائل توعية حول الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم رابع السرطانات الأكثر شيوعا لدى النساء حيث سجل 570 ألف إصابة جديدة حول العالم عام 2018 بنسبة 6ر6 بالمئة من مجمل الحالات حسب منظمة الصحة العالمية التي تبين أن نحو 90 بالمئة من وفياته كانت في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

و نقلت وكالة سانا عن مدير الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور فادي قسيس أن سرطان عنق الرحم يحدث نتيجة عدوى بأنماط محددة من فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتقل بالطريق الجنسي ويمكن الوقاية منه بإجراء آمن وفعال وهو لطاخة عنق الرحم التي تكشف التغيرات ما قبل السرطانية وعلاجها.

ولفت قسيس إلى وجود 34 مركزا لقراءة لطاخة عنق الرحم موزعة في المحافظات يشرف عليها مختصون ومزودة ب22 جهاز تنظير عنق رحم لمتابعة الحالة وتوفر وزارة الصحة خدمات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بشكل مجاني حسب مدير الرعاية الصحية الأولية الذي يشير إلى تنفيذ دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة القابلات وفنيي اللطاخة وأطباء النسائية في هذا المجال.

ونبه قسيس إلى عوامل تزيد خطورة الإصابة بسرطان عنق الرحم ومنها تعدد الشركاء الجنسيين والإصابة بالأمراض التناسلية الالتهابية والتدخين والزواج والحمل المبكرين وتعدد الحمول.