التربية: تشديد العقوبات المسلكية بحق من يثبت تقصيره

جهينة نيوز:

أكدت وزارة التربية أنه سيتم تشديد العقوبات المسلكية بحق من يثبت تقصيره في أداء واجبه أو تهاونه في جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات العامة من “مراقبة وتصحيح وتدقيق” لعام 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حسن سير العملية الامتحانية في الشهادة الثانوية بكافة فروعها والثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وباعتبار أن الامتحانات العامة ونتائجها هي مرآة عمل الوزارة وحفاظاً على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً ونظراً لظهور بعض حالات الخلل في أداء واجب بعض الزملاء من القائمين على العملية الامتحانية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى العقوبات التي سيتم تطبيقها وهي الإنذار في حال عدم الدقة في تنظيم ضبوط الغش والتهاون في المراقبة وأداء الواجب والحسم من الأجر بعد الاستجواب وحجب الترفيع والنقل من المنطقة التعليمية في حال تكرار المخالفات وتنظيم ضبوط الغش في كل مادة أو الإحالة إلى المحكمة المسلكية واقتراح الصرف من الخدمة لكل من يثبت تواطؤه بمخالفة التعليمات في الامتحانات وقيامه بالاشتراك في عمليات الغش “إدخال أوراق إجابة او إدخال أسئلة محلولة وتبديل أوراق إجابة أو إخراج أوراق إجابة خارج المركز الامتحاني”.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للجنة العامة للامتحانات اقتراح فرض أي من العقوبات في حال وجدت أثناء عملها ما يستوجب ذلك.

وكانت الوزارة أصدرت في السادس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي برامج امتحانات شهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية الدورة الأولى وامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2019 على أن تبدأ امتحانات الدورة الأولى للثانوية العامة بفرعيها والثانوية الشرعية في التاسع من حزيران وتستمر حتى السابع والعشرين منه للفرع الأدبي بينما تستمر حتى الثلاثين منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية.

وبالنسبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية فتبدأ في العاشر من حزيران وحتى السادس والعشرين منه للتعليم الأساسي بينما تستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه بالنسبة للإعدادية الشرعية.