السيدة الأولى أسماء الأسد الى جانب الأهالي في برنامج زراعة الحلزون في امال

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 20:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيدة الأولى أسماء الأسد الى جانب الأهالي في برنامج زراعة الحلزون في امال

جهينة نيوز:

حركات وإشارات اعتادوا على التخاطب بها بصمت منذ ولادتهم.. انهارت فجأة اليوم وتبدد ذلك الصمت بلحظة واحدة، بوجود السيدة #أسماء_الأسد إلى جانب الأهالي الذين تجمدت أنفاسهم وعيونهم ترقب تبدل معالم وجوه أطفالهم مع سماعهم أول صوت لهم في حياتهم..

عشرة أطفال جدد بينهم ثلاثة توائم.. ودعوا الصمت اليوم وأصبحوا -بفضل برنامج #زراعة_الحلزون في #آمال- قادرين على السمع.. وانطلقوا في المرحلة التالية لإعادة تأهيل اللغة والكلام.. بعد أن منحهم البرنامج أملا جديدا ليتمكنوا من الاندماج بمجتمعهم كغيرهم من الأطفال..


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