إيران تعلن التوصل إلى تقنية جديدة لإنتاج رابع فلوريد اليورانيوم

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 19:27 | سياسة, عالمي

إيران تعلن التوصل إلى تقنية جديدة لإنتاج رابع فلوريد اليورانيوم

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران توصلت إلى تقنية جديدة لإنتاج رابع فلوريد اليورانيوم باستخلاصه من سادس فلوريد اليورانيوم للمرة الأولى معرباً عن أمله بأن يزاح الستار عنها قبل 20 آذار المقبل.

وقال صالحي في تصريح له اليوم: “لدينا القابلية لإنتاج 60 جهازاً من أجهزة الطرد المركزي في اليوم الواحد” مبيناً أن التوصل إلى حجم 190 ألف وحدة تخصيب يورانيوم سنوياً بحاجة إلى 300 طن من اليورانيوم الخام”.

وأشار صالحي إلى عدم وجود أي قيود أمام إيران في مواصلة الأبحاث والتنمية بشأن التقنية النووية.


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