أعضاء مجلس الشعب يطالبون بتحسين الواقع الخدمي وتخفيض أسعار السلع

جهينة نيوز:

ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم عددا من القضايا المعيشية والخدمية.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق ومصادرة البضائع مجهولة المصدر وتحسين الواقع الخدمي والتنموي والعمل على تخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بالتشدد في ضبط أي مخالفة تتعلق بتوزيع أسطوانات الغاز.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.