موسكو: المطلب الأمريكي بتدميرنا صواريخ 9М729 مرفوض

جهينة نيوز:

أكدت الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لشفافية غير مسبوقة لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لكنها ترفض بالمطلق مطلب واشنطن نزع موسكو صواريخ 9М729.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث صحفي اليوم الاثنين أن روسيا اقترحت على الأمريكيين معاينة الصاروخ "المثير لمخاوفهم"، رغم أن نص المعاهدة لا يلزم روسيا بذلك.

وأضاف ريابكوف أن موسكو تطلب من واشنطن اتخاذ خطوات جوابية لإزالة المخاوف الروسية مما تعتبره روسيا انتهاكات أمريكية للمعاهدة، ولاسيما تلك المتعلقة بنظام "أيجيس" المضاد للصواريخ المنشور برا، والذي سبق نشره في رومانيا وسينشر قريبا في بولندا.

لكن ريابكوف لفت إلى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات عملية للتقارب، مضيفا أنه لم يبق لديه أدنى شك في أن واشنطن قد قررت نهائيا الانسحاب من المعاهدة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن روسيا لا تعترف بقرار واشنطن الانسحاب الأحادي من المعاهدة، وتعتبره باطلا من الناحية القانونية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد الحلول وراء طاولة المفاوضات.