السفير الفنزويلي في موسكو ينفي الأنباء حول انقلاب محتمل في بلاده

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 17:34 | سياسة, عالمي

السفير الفنزويلي في موسكو ينفي الأنباء حول انقلاب محتمل في بلاده

جهينة نيوز:

فى السفير الفنزويلي في موسكو، كارلوس رافاييل فاريا تورتوسا، اليوم الاثنين، الأنباء عن انقلاب محتمل في العاصمة كاراكاس.

وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”:”هذا ليس صحيحا،هذا لا يتطابق مع ما يحدث الآن”.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على منشأة عسكرية في العاصمة كاراكاس؛ يطالبون الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي عن الحكم.

وذكرت صحيفة “ناسيونال” المحلية أن زعيم المتمردين المفترض، الرقيب أول فالدرين فيغيروا ، دعا في بيان تم تعميمه على شبكات التواصل الاجتماعي ، إلى حماية الدستور والعصيان للحكومة.

سبوتنك


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