تغريدة على تويتر تكشف هواتف "سامسونغ" القادمة

جهينة نيوز:

كشف إيفان بلاس، المعروف بتسريب العديد من المستجدات في عالم التكنولوجيا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقعه "تويتر"، عن الجيل القادم المرتقب، من هواتف "غالاكسي إس10" Galaxy S10 من شركة سامسونغ.

ونشر بلاس صوراً، لهواتف "Galax S10E"، و"Galaxy S10"، و"Galaxy S10+".

وتظهر الصورة الهواتف الثلاثة، مع غطاء حماية شفاف، وهي تتطابق فيما يتعلق بالتصميم مع ما سُرب حتى الآن.

وبحسب التسريبات، فإنّ النسخة الصغرى من الهواتف الثلاث، ستأتي بكاميرتين خلفيتين، في حين سوف يأتي الهاتفان الآخران بثلاث كاميرات خلفية، هذا وستكون الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة وليس ضمن نتوء.

وتظهر التسريبات كذلك، أنّ سامسونغ قد تتخلّى عن حساس ضربات القلب الذي كان يأتي إلى جانب الكاميرا الخلفية في الإصدارات السابقة من هاتف "غالاكسي إس".

وفي حال صحّت الصور، فهذا يشير إلى أنه حتى النسخة الصغرى من هواتف "غالاكسي إس10" ستأتي مع حساس بصمة ضمن الشاشة، إذ لا يُرى حساس البصمة على ظهر الجهاز