مي حريري مهووسة بعقل الرجال لا بجمالهم.. وتريد تسخيرهم لخدمة النساء

جهينة نيوز:

لفتت الفنانة مي حريري خلال استضافتها في حلقة خاصة من برنامج “تحت السيطرة” مع الإعلامية أروى، إلى أنها ليست مهووسة بجمال الرجال بل بعقلهم، وفي حال تقرّب زوج إحدى صديقاتها منها، قالت: “لا أسمح له .الرجل الوحيد الذي عرفته كان ملحم بركات، ولم أكن أعرف زوجته أبدًا. أنا أكره الخيانة ولا أريدها لأحد”.

أما في حال أصبح العالم كله رجالًا ومن دون نساء، قالت: “أسخّرهم لخدمة النساء وأعذّبهم لكي لا يعذبوا أيّ امرأة”، كما أكدت أنّ الرجال الصغار في السن يقعون في حبها، وفي حال أُعجب بها شاب يصغرها سنًّا تعرفت إليه عبر السوشيال ميديا، فإنها تحوّل إعجابه إلى صداقة، وأضاف: “فانزاتي يحبونني ويتغزلون بي، وأنا إنسانة طبيعية ولست مريضة لكي أُعجب برجل أصغر مني، وأفضّل الرجل الذي يتراوح عمره بين الـ 45 و48 عامًا