في اليوم العالمي للعناق لكل "حضن" معنى.. فأي الأحضان تعانق

جهينة نيوز:

تحتفل مجموعة من دول العالم اليوم بــ”اليوم العالمي للعناق”، الذي يصادف الواحد والعشرين من كانون الثاني لكل سنة، وهو يوم يتبادل فيه الأشخاص المحتفلون بـ”العناق” على نطاق واسع.

وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، بعد ما لاحظ أحد الأشخاص أن الفترة الممتدة من بداية السنة الميلادية إلى غاية الاحتفال بعيد الحب في 21شباط، فترة تعرف انخفاض العلاقات العاطفية، فقرر بذلك الاحتفال بـ”هاج داي” أي “يوم العناق” في 21 كانون الثاني من كل سنة.

وللعناق عدة أنواع، وكل منها قد يقول أشياء عديدة ومعاني عن العلاقات العاطفية.

- العناق من القلب إلى القلب:

ربما هذا هو النوع الأكثر رومانسية، إنه عناق طويل ومريح، حيث يميل شخص واحد على صدر الآخر، ويعطي الشخص الآخر في نفس الوقت عناق أو ضربات طويلة من الجهة التي تحتاج للدعم، وعادة ما يدل هذا العناق أن طرفيه بينهما علاقة لطيفة ومدهشة.

- عناق بذراع واحد:

هذا نوع من العناق السريع الذي يحدث بين شخصين يجلسان أو يقفان بجانب بعضهما البعض، ويخبر أن الشخصان أحدهما يعدم الآخر أو يشجعه أو يظهر له الود، يمكن أن يكون أكثر رومانسية إذا كان الحضن يحدث في السينما أو المسرح.

- عناق الدب:

ربما هذا هو النوع المفضل من العناق عند النساء، وهذا العناق يقول إن هناك مودة وقرب من الشخص الذي بدأ الحضن، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، لا يستطيع الشريك الذكر التحكم في قوته بشكل كامل وينتهي في النهاية بإيذاء الأنثى.

عناق الجماعة:

عادة ما يحدث هذا النوع من العناق بين الأصدقاء أو الزملاء لإظهار تعاونهم، خاصة بعد تحقيق شيء يستحق العناء، وأيضا يمكن أن يحدث قبل البدء في مشروع جديد، وهذا النوع يدل على أن الجميع يريد أن يتبادل الطاقة والدعم لبعضهم البعض.

اليوم العالمي للحضن هو حدث سنوي مخصص للعناق، وتم انشاؤه من قبل كيفين زابورني من أجل تشجيع الجميع على معانقة العائلة والأصدقاء