"أنجيلينا' و"جاجا' تتنافسان على تجسيد "كليوباترا" وترشيحات مصرية للفنانة سلاف فواخرجي

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "فوكس" الأمريكية، اعتزامها إنتاج فيلم ضخم عن حياة الملكة المصرية كليوباترا آخر ملكات الدولة المقدونية.

فبالرغم من أن "فوكس" لا تزال تفاضل بين كلا النجمتين أنجيلينا جولي وليدي جاجا، لتجسد الفائزة دور كليوباترا، إلا أن عددًا من الأصوات المصرية تطالب بأن تكون بطلة الفيلم مصرية أو من داخل الشرق الأوسط على أقصى تقدير حتى تكون أكثر قربًا من ملامح كليوباترا وروحها.

وتجري الشركة اختيارا بين النجمتين أنجلينا جولي والليدي غاغا في حين قال الأثري المصري أحمد صالح، الباحث في المصريات أنه يرشح الفنانة المصرية سوسن بدر فهي ذات ملامح مصرية أصيلة تجعلها تفوز بالدور بلا منازع لولا عائق العمر.

وأوضح أن كليوباتر توفيت عن عمر 39 عامًا وبالتالي فمن المفترض أن تكون النجمة التي تجسد شخصيتها لا يتجاوز سنها عن هذا العمر، ولذلك فإن العمر يشكل عائق، أمام حصول سوسن بدر على الدور إلا في حالة تمكنوا من عمل مكياج يذيب ذلك الفرق.

وبالرغم من حماس معظم الأثريين على إسناد دور مارك أنطونيو إلى النجم صبري فواز إلا أن تجسيد دور كليوباترا يظل موضع خلاف حيث رشح البعض النجمة سلاف فواخرجي، خاصة وأنها سبق وجسدت الشخصية في مسلسل تلفزيوني، بينما رشح أخرون رانيا يوسف للدور لما تحمله من ملامح مصرية.

المصدر مواقع صحفية مصرية