الاثار والمتاحف تعرض استراتيجيتها الوطنية لاعادة اعمار مدينة حلب القديمة الاربعاء والخميس القادمين

جهينة نيوز:

تنظم المديرية العامة للاثار والمتاحف يومي الاربعاء والخميس القادمين ورشة عمل بعنوان /الاستراتيجية الوطنية لاعادة اعمار مدينة حلب القديمة/ وذلك في فندق الشيراتون حلب.

وأوضح الدكتور محمود حمود مدير الاثار والمتاحف ان الورشة ستناقش اعمال الترميم لمدينة حلب القديمة وتوثيق الرؤية المستقبلية لحلب واعداد دراسات للابنية المتضررة مشيرا الى ان المديرية اعدت ملفات تتضمن كامل المعلومات عن حلب القديمة والاماكن التي تضررت فيها بسبب الحرب الارهابية على سورية وتكلفة اعادة الاعمار بحيث تستفيد منها الجهات التى ترغب بالمشاركة فى اعادة

ترميمها وتكون جاهزة عند الحاجة.

وبين مدير الاثار ان الورشة ستعقد بمشاركة عدد من المؤسسات الثقافية والخبراء الدوليين وجهات مختلفة من ابرزها مؤسسة الاغا خان اضافة الى علماء اثار دوليين.

سانا