الغارديان البريطانية: الاغلاق الحكومي فضح عيوب سياسات ترامب الاقتصادية

جهينة نيوز:

قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان الاغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة بسبب الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك فضح سياسات ترامب وأداءه الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب روبرت ريك ان احدى العواقب المتوقعة بسبب الاغلاق ولا يتم التحدث عنها بشكل كبير هي تأثيره السلبي على الاقتصاد الامريكي موضحا أن الانفاق الفيدرالى يمثل ما يزيد قليلا على 20 بالمئة من اجمالى الاقتصاد لهذا انخفض الطلب على السلع والخدمات

مع الاغلاق الحكومي والنتيجة هي استثمار أقل ونمو أبطأ فيما لا يحصل نحو 800 الف موظف حكومي في الوقت الحالي على رواتب كما لا يحصل المقاولون الحكوميون على أموالهم وكلا الفئتين لا يمكنهما الشراء بالوتيرة السابقة نفسها.

وادى الخلاف بين ترامب والمعارضة الديمقراطية حول تمويل مشروع بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك الذى يصر الرئيس على بنائه دون اقرار ميزانية فيدرالية الى اغلاق العديد من الادارات منذ أكثر من شهر لعدم توافر الاموال لتشغيلها.

واعتبر الكاتب أن ما يحدث ما هو الا جانب اخر من جوانب ما دعاه /الاقتصاد الترامبي/ الذي يقوم على الافتراض المشكوك فيه بأن الازدهار يأتي من تخفيض الضرائب على الشركات والاثرياء في مقابل الضغط على العمال والموظفين الامريكيين وهم الاشخاص الذين يقومون بمعظم عمليات

الشراء ويحركون الاسواق.