اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سورية

جهينة نيوز:

أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية مؤكدة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية ولنص القرار 2131 لعام 1965.

وشددت اللجنة في بيان أصدره مكتب مفوضها في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد على “أن تكرار العدوان بهذا الشكل يضع المنطقة في دائرة الخطر وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وطالب أبو سعيد في رسالة وجهها صباح اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بالتدخل شخصيا وتوجيه رسالة صارمة لـ “إسرائيل” تثنيها عن اعتداءاتها المتواصلة على الأراضي السورية.

وكان مصدر عسكرى قال.. إنه في تمام الساعة الـ 10ر1 من فجر يوم الاثنين الواقع في 21-1-2019 قام العدو الإسرائيلى بضربة كثيفة أرضا وجواً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها.