نورا العايق تنشر فيديو مصور لها من داخل المشفى.. والسبب؟

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة نورا العايق فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد المشافي في دمشق تحدثت فيه عن تعرضها لوعكة صحية بسبب ظروف العمل التي تعمل ضمنها

وعلقت العايق خلال الفيديو" هذا المقطع ليس من أحد مشاهد التصوير بل هو فيديو حقيقي حيث اني دخلت المشفى من شدة التعب والإرهاق”

وأضافت :”من شدة الراحة و الاستمتاع بالتصوير وتوفر الظروف المناسبة دخلت على المشفى وعندما اخرج سيكون لي كلام آخر”، وعلقت على الفيديو قائلةً :"رح كمل تصوير كرمال الفنيين فقط لا غير"

ويشار إلى أن نورا تصوّر حالياً مسلسلين هما “سلاسل ذهب” و”ببساطة” وهي لم تحدد عن أي مسلسل تتحدث.