معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت علي سليمان في سطور

جهينة نيوز:

أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد في 29/12/2018 المرسوم رقم /408/ لعام 2018 يقضي بتعيين المهندس رفعت علي سليمان معاوناً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للشؤون الإدارية.

وسليمان من مواليد طرطوس عام1975 و حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة البعث في سنة 1998وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق(HBA) عام 2016

شغل سليمان مؤخراً مديراً للتنمية الإدارية في الامانة العامة لمحافظة طرطوس ورئيس دائرة الجرحى و مدير مشروع البطاقة الذكية في الأمانة العامة لمحافظة طرطوس كما قد شغل سابقاً مدير مديرية المتابعة والشكاوي و مدير التطوير الاداري في أمانة سر محافظة ، وهو عضواً في اللجان التالية : لجنة إحداث مراكز الدعم المجتمعي في القطر ولجنة توحيد عمل مراكز خدمة المواطن ولجنة إعداد قر ار تنظيمي يحدد اليات عمل مشروع ربط الدولة بالمجتمع و رئيس اللجنة التنفيذية لدعم اسر الشهداء والجرحى والمفقودين في 2017 و رئيس الفريق التنفيذي والاشرافي لتبسيط وإعادة هندسة الاجراءات الادارية في محافظة طرطوس من /2010/ وحتى تاريخ صدور المرسوم .

وحاليا بالإضافة لكون سليمان معاون لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للشؤون الادارية هو عضو في اللجنة المركزية لتتبع وتقييم عمل مراكز خدمة المواطن في كافة المحافظات والوزارات والجهات التابعة لها وفق القرار/378/ لعام 2017 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.