بيدرسون يثق بدور روسيا والأمم المتحدة في حل الازمة السورية

جهينة نيوز

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل الازمة في سوريا.

وقال بيدرسون خلال لقائه لافروف: "لقد زرت الرياض ودمشق مؤخرا والتقيت مع وفد "المعارضة السورية" والحكومة السورية، واليوم أنا في موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وأضاف بيدرسون: "العلاقات بين روسيا والأمم المتحدة ممتازة ونحن نقوم بالتنسيق دائما وأتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل".

وتابع قائلا: "أنا أؤمن بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا لحل الازمة في سوريا".

وختم بيدرسون قائلا: "سنعمل مع روسيا سويا لحل النزاع في سوريا، وأنا اليوم هنا لأتعلم كيف سيحدث ذلك لنبلغ الهدف المنشود".