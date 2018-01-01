شيرين عبد الوهاب ستغني باللهجة اللبنانية في مسلسل سوري لبناني مشترك

جهينة نيوز:

رغم أن خريطة رمضان 2019 الدرامية لم تتضح بعد ولم تنطلق أغلبية كاميرات التصوير، إلا أن شركة «صبّاح إخوان» رفعت من منسوب المنافسة عبر إعلان تعاقدها مع شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مسلسل «خمس ونص»

مسلسل" خمسة ونص" من بطولة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثلين قصيّ خولي ومُعتصم النهار، والمُقرّر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

وعبّر الصبّاح عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أنّ "النجمة شيرين عبد الوهاب من أهمّ الأصوات النسائيّة العربيّة اليوم، وهي إضافة كبيرة للعمل"، كاشفاً عن غنائها "للمرّة الأولى باللهجة اللبنانيّة".

من جانبها، أعربت عبد الوهاب عن "حماستها الكبير للتعاون مع شركة "صبّاح أخوان" الرائدة في الوطن العربيّ"، موضحة أنّ "غناءها شارة "خمسة ونص" ستكون خطوة مُختلفة في مشوارها وجديدة لجهة الإطار الفنيّ".

يُذكر أنّ الشارة ستحمل عنوان "يا بتفكر يا بتحس"، وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.

كما بينت تقارير اعلامية أن تعاون شيرين مع "الصبّاح أخوان" لن يبقَ في إطار شارة المسلسل، لا سيّما بعد اللقاء الذي جمعها بالمنتج صادق الصبّاح في مصر، جرى خلاله البحث في إمكان عودتها إلى التمثيل عبر هذه الشركة، ولا تزال المفاوضات مفتوحة في هذا الصدد.