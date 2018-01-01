ميجان ماركل تشارك في حفل خيري.. وتتلقى مباركات من الحضور

جهينة نيوز:

شاركت الدوقة ميجان ماركل، برفقة زوجها الأمير البريطاني هاري، في افتتاح إحدى المؤسسات الخيرية بلندن والتي تهتم برعاية الحيوانات.

زوجة الأمير هاري نسقت إطلالتها الجذابة مع حقيبة كلاسيكية، سوداء اللون، تميزت بحجمها المستطيل الصغير، مصنوعة من خامة الساتان من لمسات دار الأزياء العالمية “جفنشي” ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوها بالأنيقة.

وخلال الزيارة للمؤسسة التي ترعاها ميجان، جرى تقديم الدوقة إلى متقاعدين استفادوا من برنامج المؤسسة لعلاج الحيوانات، وعندها تحدثت إليها سيدة عجوز تدعى بيجي بأسلوب أقل رسمية بالنسبة لحديث مع أحد أفراد العائلة المالكة.

بيجي قالت لميجان: “أنت سيدة جميلة، أتمنى أن يباركك الله دوما”.. ثم أضافت مبتسمة وهي تنظر إلى بطن ميجان وقالت “وأنت سيدة بدينة”.. وردت ميجان وهي تضحك مع الباقين “سأقبل بهذا”.