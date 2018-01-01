بالصورة.. رانيا اليوسف تخوض تحدي بدون مكياج

جهينة نيوز:

بعد خوضها التحدي الشهير 10yearchallenge ، ونشر صورها منذ 10 سنوات، قررت الفنانة رانيا اليوسف المشاركة في تحدي جديد بدأ مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت رانيا يوسف في التحدي الجدي nomakeupchallenge، ونشرت صورها بدون مكياج داخل صالة الألعاب الرياضية عبر حسابها على Twitter.

يذكر أن رانيا يوسف صورت مشاهدها في فيلم “دماغ شيطان” الذي يجمعها مع باسم سمرة ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط وإخراج كريم إسماعيل.

تدور أحداث المسلسل حول قصة عائلة تفقد ابنها في طفولته، ما يتسبب باهتزاز ضمن أفرادها، إلى أن يظهر الابن مجددا بعد غياب دام ٢٠ عاماً، وتنقلب الأمور رأساً على عقب