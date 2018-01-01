مدحت صالح وشريف منير يستعيدان ذكريات أغنية" المليونيرات"

جهينة نيوز:

قال الفنان مدحت صالح، قال خلال لقائه في برنامج «أنا وبنتي»، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، عن أغنية المليونيرات التي غناها برفقة شريف منيرقد تم تصويرها في 12 ساعة، و الفكرة جاءت بعد نجاحها على المسرح، حيث كنت أغنيها في مسرحية "المهر"

وأضاف: «المخرج جمال عبدالحميد، عندما عرض عليً تصوير الأغنية، كان ضروريا أن اختار شخص ليقوم بالتصوير معي، ولم يكن هناك أقرب لي من شريف، فمجرد أن أخبرته خرجت الأغنية بكل حب، وكان المخرج يقول لنا ماذا نفعل فنجد الأمور بسيطة».

وقال شريف منير: «بمجرد أن تحدثوا معي عن الأغنية سافرنا إلى الإسكندرية لنبدأ التصوير في الثالثة فجرًا لينتهي تصويرها في الثانية ظهرًا».

وكشف شريف سرًا عندما أعلن أن كلمة «مجنون»، التي تقال في الأغنية وعلقت في أذهان الجمهور طويلاً لم ينطقها بصوته وإنما الذي قالها هو الموزع يحيى الموجي، وهو ما مثَّل مفاجأة لابنته أسما.