مليارا ليرة قيم وغرامات قضايا التهريب في حلب خلال 2018

جهينة نيوز:

كشف مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» أن قيمة قضايا التهريب وغراماتها تجاوزت ملياري ليرة في حلب خلال العام 2018، خاصة أنه مع النصف الثاني من العام الماضي تم إحداث حركة تنقلات كان لها أثر مهم على عمل الضابطات الجمركية، إضافة لإستراتيجية انتهجتها الضابطة حددت آليات عمل جديدة بدأ تنفيذها من حلب على أن ينتقل العمل بهذه الاستراتيجية لكل المحافظات تباعاً.

وبين أن حصيلة آخر شهر في العام الماضي سجلت الضابطة الجمركية قيم وغرامات قضايا تهريب بحلب تجاوزت 100 مليون منها أكثر من 5 ملايين ليرة تعود لقضايا ألبسة تركية، ومن أكثر المهربات التي سجلها تقرير العام الماضي في الضابطة الجمركية المواد الغذائية والألبسة التركية وقطع تبديل السيارات والإطارات المهربة والأحذية والعديد من أصناف الأدوية.

وكان المصدر اعتبر أن المعابر المؤقتة للتهريب المعمول فيها في المناطق الشمالية سيتم إلغاؤها مع عودة كل المناطق لسيطرة الدولة وعودة الحياة لطبيعتها وانطلاق عمل مؤسسات الجهات العامة، وأنه يتم العمل على توفير كل مستلزمات العمل في جمارك حلب وزيادة تفعيل النشاط الجمركي في المحافظة للحد من ظاهرة التهريب التي تطورت مع ظروف الأزمة خلال السنوات الماضية، خاصة أنه تتم دراسة توزع العناصر والضباط في الأمانات ومراكز العمل الجمركي بحيث تكون هذه التشكيلات متوازنة وتلبي متطلبات العمل الجمركي، وأنه لن يكون هناك استمرار طويل للتكاليف في الأمانات الجمركية تبعاً للسياسة التي تنتهجها الإدارة لمنع خلق بيئة لأي تجاوزات.