رسميا.. بيراميدز يضم السوري عمر خربين من الهلال السعودي

جهينة نيوز:

أعلن نادي بيراميدز اليوم الاثنين عن ضم نجم المنتخب السوري عمر خربين من نادي الهلال السعودي، ليكون سادس صفقات الفريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تويتر، إن النادي ضم رسميا عمر خربين قادما من الهلال، ليكون سادس صفقات الفريق، بعد كل من الإكوادوري جون سيفونتي، والفلسطيني حامد حمدان، والبوركيني إيريك تراوري، وعمرو مرعي وعبدالله السعيد، تأكيدا من النادي الذي يقوده المدرب حسام حسن، على المنافسة على لقب الدوري الذي يتصدره حتى الآن نادي الزمالك.

وجاء انضمام خربين إلى بيراميدز قبل مباراة مرتقبة بين بيراميدز ومتصدر الدوري المصري الزمالك يوم الخميس المقبل.

وتمكّن خربين، نجم المنتخب السوري، من تحقيق لقب الدوري السعودي مع نادي الهلال، كما فاز بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 ليصبح أول لاعب سوري يفوز بهذه الجائزة، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع نادي الهلال.

وعمر خربين من مواليد يناير 1994، وهو يجيد اللعب في مركز الهجوم والجناح، سواء مع ‌نادي الهلال أو المنتخب السوري.

المصدر: تويتر