الأمن الروسي يعترض خلية تدار من سوريا لجمع الأموال لـ"داعش"!

جهينة نيوز:

أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الجهاز اعترض نشاط خلية كانت تدار من سوريا، على أراضي إقليم كراسنودار وجمهوريتي داغستان وأغيديا، كانت تجمع الأموال لصالح تنظيم "داعش" الارهابي.

وجاء في البيان: "على أساس نتائج الأنشطة العملياتية التحقيقية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، فتحت قضية جنائية حسب المادة 205.1 من قانون الجنايات الروسي "مساعدة النشاطات الإرهابية".

في سياق آخر، أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، اليوم الاثنين، أن 4 عناصر من الجيش السوري استشهدوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، مشيرا إلى أضرار جزئية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

وجاء في بيان المركز: "في الـ21 من يناير/كانون الثاني 2019، وفي الفترة من الساعة 02.11 وحتى الساعة 02.56، وجّه سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث ضربات على الأراضي السورية من اتجاهات الغرب وجنوب الغرب والجنوب".