محروقات دمشق تزيد من عدد ساعات عمل المراكز وخلال أيام الجمعة.. وانخفاض الازدحام في مراكز توزيع البطاقة الذكية بداية شباط!

جهينة نيوز:

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» أنه تم الإيعاز والتوجيه إلى الفرع بتخصيص 50 بالمئة من الكمية التي تصل كل محطة من مادة البنزين لتزويد الآليات عن طريق بطاقة الماستر، موضحاً أنه بعد أسبوع من إطلاق خدمة البطاقة الذكية أصبحت كل المحطات تعمل على بطاقة الماستر في المحطة وعلى البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن المخصصات توزع على كل محطة حسب الطلب خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه تم تطبيق خدمة البطاقة الذكية للسيارات العاملة على البنزين في دمشق منذ 10/1/2019، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السيارات لم تحصل على البطاقة الذكية، لذا كانت بطاقة الماستر حلاً لكل سائقي الآليات الذين لا يمتلكون بطاقة ذكية.

ولفت أسعد إلى أن مخصصات الآلية الخاصة في دمشق هي 450 لتراً شهرياً في حين أن مخصصات الآلية العمومية هي 800 لتر شهرياً، حيث يحق لمالك الآلية أن يعبئ سيارته أكثر من مرة يومياً في حين أن مالك الآلية الخاصة يحق له التعبئة مرة واحدة فقط، ولا تزيد كمية التعبئة على 50 ليتراً يومياً للسيارات الخاصة والعامة.

وأوضح أسعد أنه مع بدء توزيع البطاقة الذكية حصل ازدحام على مراكز توزيع البطاقة، ولمعالجة هذه الحالة كشف أسعد عن الإيعاز للشركة المسؤولة عن البطاقة الذكية بزيادة ساعات العمل اليومية، حيث أصبحت فترة دوام المراكز من الساعة 8 صباحاً حتى 7.30 مساءً، مع استمرار الدوام خلال أيام الجمعة، مبيناً السعي لإحداث مراكز جديدة لتسليم البطاقة الذكية يحتاج إلى وقت طويل وتجهيزات، لذا لجأت محروقات إلى الحل الأسرع من خلال الطلب بزيادة عدد ساعات دوام المراكز، بما يسهم في تخفيف الازدحام على المراكز.

وحسب إحصاءات فرع محروقات دمشق، فقد بلغ عدد الحاصلين على البطاقة الذكية للآليات قبل بدء تطبيق الخدمة نحو 87 ألفاً، ومع إطلاق خدمة البطاقة الذكية؛ وصل عدد الحاصلين على البطاقة نحو 122.8 ألفاً للسيارات العاملة على البنزين لغاية الخميس الماضي، مبيناً أنه يتم توزيع نحو 1200 بطاقة يومياً من المراكز المخصصة للبطاقة الذكية على ملاك الآليات.

وأشار مدير فرع محروقات دمشق إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة المخصصة للآليات هي ميكانيك الآلية والتأمين الإلزامي، ويحق لصاحب الآلية أو لأي شخص بديل منه الحصول على البطاقة الذكية بموجب تعهد موجود في مراكز البطاقة الذكية، وقامت شركة المحروقات بتوسيع موضوع الإعلانات لحث المواطنين الذين يمتلكون آليات للتزود بالبطاقة الذكية من خلال منشورات وبروشورات توزعها شركة المحروقات بمحطات البنزين، إضافة لمواقع لفرع دمشق والإدارة العامة ووزارة النفط وشركة تكامل.

وتوقع أسعد أن ينحسر الازدحام على مراكز توزيع البطاقة الذكية مع بداية شباط القادم إلى النصف.