60 مليون ليرة خسائر الكهرباء في 4 محافظات بسبب العاصفة الأخيرة.. ضبط ثلاثة معامل صناعية كبيرة تسرق الكهرباء بريف دمشق

جهينة نيوز:

كشف مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدّى عن ضبط ثلاثة معامل صناعية كبيرة منذ أيام كان أصحابها يسرقون الكهرباء، موضحاً أنه تم تنظيم الضبوط بحق أصحاب مراكز التحويل ليصار إلى دراستها وتقدير الكميات المسروقة.

وفي سياق آخر، قدّرت قيمة خسائر الكهرباء في محافظات طرطوس وحمص وريف دمشق ودرعا نتيجة العاصفة الأخيرة بما يقارب 60 مليون ليرة سورية تقريباً، ما بين محولات وأعمدة وشبكات توترات متوسطة ومنخفضة، إذ بين حدى أن ارتفاع سرعة الرياح تسببت باحتراق عدد من محولات الكهرباء في الريف، بالإضافة إلى عدد من الأعمدة وانقطاع في شبكات التوترات المتوسطة.

وأوضح للوطن أن عدد المحولات التي خسرتها الشركة بلغ 5 منها ثلاث محولات استطاعة 630 كيلو فولط أمبير اثنان منها استطاعة 400 كيلو فولط أمبير، لافتاً إلى الأعمدة التي سقطت منها أبراج عالية، مؤكداً أنه تمت إعادة نصب جميع الأعمدة الخشبية التي سقطت وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر التي تعرضت لها الشركة تزيد على 30 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن قيمة المحولة الواحدة 630 كيلو فولط 6 ملايين ليرة سورية أما المحولات سعات 400 كيلو فولط 4 ملايين ليرة سورية، وبالنسبة للأعمدة حسب حدى تبلغ قيمة العمود الواحد لا تقل عن 300 ألف وسطياً.

وأوضح أن صيدنايا ورنكوس هي أكثر المناطق التي تعرضت إلى أضرار، مما تطلب استدعاء آليات ثقيلة لإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، لافتاً إلى أن التغذية في الريف لا تزال 3 ساعات تغذية و3 ساعات قطع، مبيناً وجود نوع من الأريحية خلال النهار من يوم أمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الضغط يعود من جديد إلى الذروة في فترات المساء وخلال الليل والذي يرتفع إلى 1550 ميغا ذروة استهلاك، لافتاً إلى أن محافظة ريف دمشق تستجر ما يقارب 800 ميغا متاحة من الشبكة الكهربائية السورية.

وبالنسبة لمحافظة درعا أكد مدير كهرباء المحافظة غسان الزامل لـ«الوطن» أنه تم احتراق 3 محولات استطاعة 400 كيلو فولط، بالإضافة إلى عمودين خشب توتر متوسط، (12.6 مليون قيمة خسائر المحولات والأعمدة)، موضحاً أن التغذية الكهربائية في مركز المحافظة 3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات قطع.

وبالنسبة للمناطق المحررة مؤخراً، أوضح الزامل أنه تتم تغذيتها 4 ساعات يومياً، ساعتان منها في الليل واثنتان في النهار، مبيناً أن ذلك تم تقديره حسب نسب الجباية وهي قابلة للزيادة في حال زادت نسبة الجباية بكون نسبة الجباية حالياً في المناطق المحررة مؤخراً لا تزيد على 10 بالمئة.

بدوره أكد مدير الشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة لـ«الوطن» أن العاصفة تسببت بعطب 5 محولات منها ثلاث محولات استطاعة 200 كيلو فولط أمبير، وواحدة استطاعة 630 كيلو فولط أمبير واثنتان استطاعة 50 كيلو فولط أمبير، إضافة إلى سقوط أربعة أبراج توتر متوسط وخمسة أعمدة خشبية؛ تحتاج إلى استبدال، في حين بلغ عدد أعمدة التوترات المنخفضة المعطوبة 19 عموداً و52 مائلة، بالإضافة إلى 455 كيلوغرام من الأمراس المتوسطة الألمنيوم و1275 كغ من الأمراس التوترات المنخفضة.

أمّا بالنسبة لمحافظة حمص، فقد أكد مدير كهرباء حمص مصلح حسن لـ«الوطن» أن المحافظة خسرت 3 محولات نتيجة العاصفة وسقوط عدد من الأعمدة، مبيناً أنه تمت إعادة جميع الشبكات إلى عملها ونصب الأعمدة مباشرة وعودة التيار الكهربائي للمواطنين.