غرفة تجارة دمشق تحدث خدمة النافذة الواحدة لتسجيل التجار لعمالهم في التأمينات الاجتماعية

جهينة نيوز:

بعد كثير من الضجيج والاعتراض للتجار على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص إلزام التجار حسب الدرجات التجارية المعروفة بالتأمنيات الاجتماعية، وهو خطوة صحيحة لتنظيم العمل التجاري في سورية وحماية حقوق الخزينة والعمال، أعلنت غرفة تجارة دمشق أنها أحدثت خدمة النافذة الواحدة لإنجاز معاملة تسجيل العمال لدى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية من خلال كادر مؤهل من العاملين في الغرفة.

وحددت الغرفة الآلية لتسجيل التجار عمالهم في التأمينات الاجتماعية، إذ أكدت أنه بالنسبة للتاجر الذي يريد تأسيس سجل تجاري أول مرة، عليه تقديم صورة مصدقة بتاريخ حديث عن السجل التجاري «الخاص بالتأمينات الاجتماعية» وإخراج قيد عقاري إذا كان العقار تمليكاً بتاريخ حديث، مع نسخة مصدقة بتاريخ حديث وساري المفعول عن عقد إيجار المنشأة إذا كان العقد مؤجراً، مع كتاب بيان أشغال موجه من مديرية مالية دمشق إلى غرفة تجارة دمشق إذا كان العقار فروغاً، أما بالنسبة لشركات فعقد شركة مصدق لشركات الأشخاص ونظام أساسي وقرارات الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي وأي تعديلات أخرى عليه بالنسبة لشركة الأموال، مع صورة هوية لكل عامل مراد تسجيله في التأمينات مع صورة هوية صاحب العمل وجميع الشركات المتضامنين ومفوضين بالتوقيع عن شركات الأموال، وختم عليه رقم السجل التجاري تختم به مكان الاستمارات والعقود و وكالة باسم الشخص المراجع في حال عدم حضور صاحب العمل وذلك بعد قيام التاجر بتأسيس السجل التجاري لدى أمانة السجل التجاري بدمشق لتقوم الغرفة بإتمام معاملة تسجيل العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرفة التجارة.

أما بالنسبة للتاجر الحاصل على السجل التجاري وغرفة التجارة والراغب في التجديد وليس لديه عمال مسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأشارت الغرفة إلى ضرورة تقديم عدد من الأوراق منها صورة مصدقة بتاريخ حديث عن السجل التجاري الخاصة بالتأمينات الاجتماعية مع عقد إيجار مصدق وساري المفعول للمنشأة إذا كان العقار مؤجراً أو إخراج قيد عقاري مصدق بتاريخ حديث للمنشأة إذا كان العقار تمليكاً أو كتاب أشغال مصدق من مديرية مالية دمشق وموجه إلى غرفة تجارة دمشق إذا كان العقار فروغاً مع صورة هوية لكل عامل مراد تسجيله في التأمينات وصورة هوية صاحب العمل وجميع الشركات المتضامنين في شركات الأشخاص والمفوضين بالتوقيع بالنسبة لشركات الأموال، وختم عليه رقم السجل التجاري تختم به مكان الاستمارات والعقود ووكالة باسم الشخص المراجع في حال عدم حضور صاحب العمل وذلك من أجل قيام الغرفة بإنجاز معاملة تسجيل العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يخص التاجر الحاصل على سجل تجاري وغرفة تجارة دمشق ولديه تأمينات اجتماعية وبحاجة لبراءة ذمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام الحالي طلبت الغرفة تزويدها بصورة مصدقة عن السجل التجاري الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وبالرقم التأميني لصاحب العمل لتقوم الغرفة بالحصول على براءة ذمة.