تركي آل الشيخ يعلن ضم عمر خريبين لنادي بيراميدز

جهينة نيوز:

أعلن تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن ضم المهاجم السوري عمر خربين لصفوف نادي بيراميدز قادما من فريق الهلال السعودي.

وذكرت الصفحة، أنه تم استدعاء عمر للمنتخب السوري أول مرة بتاريخ 20 نوفمبر من العام 2012، وذلك في مباراة ودية أمام منتخب فلسطين، ولعب خربين، مع منتخب سوريا 36 مباراة، سجل فيها 16 هدفا كاملًا.

أما أول أهدافه فكانت أمام المنتخب العراقي، وذلك في بغداد بالعراق بتاريخ 26 مارس 2013

وفاز عمر خربين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي لعام 2017، بعد تألقه مع منتخب سوريا وناديه الهلال بطل الدوري السعودي،وتفوق خربين، الذي أصبح أول سوري يفوز بالجائزة، على عمر عبدالرحمن "عموري" صانع لعب العين الإماراتي، والصيني وولي لاعب شنغهاي سيبج.

كما شارك خربين في 44 مباراة بقميص الهلال السعودي، نجح خلالها في تسجيل 28 هدفا وصناعة 9.

وكانت البداية في الانتقالات الشتوية لعام 2017 حينما وقع خربين على عقد اعارة لمدة ستة شهور مع نادي الهلال قادما من فريق الظفرة الإماراتي مقابل مليون و 300 الف دولار بناء على رغبة المدير الفني للهلال رامون دياز، بزغ نجم اللاعب خلال الستة شهور الاعارة بشكل ملفت للنظر، مما جعل ادارة الهلال تقوم بشراء اللاعب نهائيا في اخر العام ، وهذا بمقابل مادي بلغ 44 مليون ريال سعودي لمدة اربعة سنوات.

وعانى خربين من المشاركة بشكل أساسي مع الهلال هذا الموسم بعد التعاقد مع الفهد الفرنسي جوميز بالإضافة إلى اعتماد خيسوس مدرب الزعيم السعودي على كارلوس إدواردو وريفاس في الخط الأمامي للفريق.