أطباء يحذرون .. ربطة العنق تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ .

جهينة نيوز:

خلص باحثون من مستشفى كيل الجامعي في ألمانيا، إلى أن ربطة العنق تؤثر بشكل سلبي على تدفق الدم إلى دماغ الإنسان .

وأظهرت النتائج أن دماغ الشخص الذي يرتدي ربطة العنق يستقبل الدم على نحو أقل بـ 7.5 في المئة مقارنة بالشخص الذي لا يضع ربطة عنق.

واعتمدت الدراسة على عينة من 15 رجلا يرتدون ربطة العنق و15 آخرين لا يرتدونها، ثم أجرت لهم فحوص عبر استخدام أجهزة الرنين المغناطيسي لأجل قياس تدفق الدم إلى الرأس.

وعزا الباحثون هذا التراجع في تدفق الدم إلى تضييق ربطة العنق على ما يعرف بـالشرايين السباتية التي تتولى عملية نقل الدم إلى الدماغ. ولا يشكل تراجع تدفق الدم 7.5 في المئة خطرا قاتلا، لكن الأشخاص المدخنين أو من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم قد يتضررون من هذه النسبة فيحصل لديهم إحساس بـالدوار أو الغثيان.