عدوان إسرائيلي على دمشق.. والدفاع الجوي يسقط معظم الأهداف المعادية

جهينة نيوز

أعلن مصدر عسكري فجر اليوم عن عدوان إسرائيلي استهدف مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وقال المصدر: في تمام الساعة 1،10 من فجر يوم الإثنين الواقع في 21/1/2019م. قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضاً وجواً، وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة، وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها، وهي تتابع تصديها البطولي للعدوان

وافادت وكالة سانا للانباء ان العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق اصبع الجليل ومن فوق بحيرة طبريا واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية.