المضادات الجوية السورية تتصدى للصواريخ الاسرائيلية فوق سماء دمشق

الإثنين, 21 كانون الثاني 2019 الساعة 01:55 | شؤون محلية, أخبار محلية


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