برشلونة يتجاوز ليغانيس وسط مخاوف من إصابة ديمبيلي

جهينة نيوز:

نجح برشلونة في الإبقاء على فارق النقاط الخمس مع وصيفه أتلتيكو مدريد بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس (3-1) الأحد لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "كامب نو"، لم تكن المواجهة، التي لم يبدأ فيها نجم الفريق ليونيل ميسي أساسياً، سهلة على صاحب الأرض الذي افتتح باب التهديف عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي (32)، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة بواسطة الدنماركي مارتين برايثوايت (57) غير أنّ القناص لويس سواريز تمكن من خطف الهدف الثاني لـ"البلاوغرانا" إثر متابعة ذكية لتسديدة قوية من "البرغوث" الأرجنتيني (71)، هذا الأخير الذي عاد لتأكيد الفوز بالهدف الثالث (90+2).

وتعرض ديمبيلي أفضل لاعبي هذه المباراة لإصابة عضلية عكرت فرحة الفوز لبرشلونة خصوصاً أنه غادر الميدان وهو يعرج تاركاً مكانه للبرازيلي مالكوم (69).

بهذا الفوز الثمين بلغ برشلونة نقطته الـ 46 في قمة ترتيب الليغا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد العائد بفوز عريض في هذه الجولة من أرض هويسكا (3-0)، في حين تجمّد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر Bein sports