أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود ٢١/ ١: شخص ساحر، يؤمن بمبادئ الانسانية يتمتع بذكاء حاد، متحضر مثقف، ينجذب الى عالم الفن، حيث تتحدث مؤهلاهه الفكرية، يجيد التحدث، ذو ثقافة واسعة، يبحث عن المثقفين، مثالي، الشراكة غير واقعي، جهد عضلي مما يدل ان قوتك تاتي من داخلك، سنة فيها شجاعة وتفاهم، قلب وشراكة للبعض، تطورات نتيجتها في نهاية السنة وخاصة اذا استسلمت لهدف معين، العالم ينقلب عليك راسا علىعقب بسبب مفارقة في نهاية السنة هي وصول المشتري لبيت صداقاتك، قوة مغناطيسية تجذب الناس لك

الحمل: تأثيرات الطاقة الايجابية عليك جيدة اليوم، يطلب منك الفلك ان تكون كتوما وصابرا وان تنسى الاسى، خصص وقت لتعمل اتصالاتك، كن مدرك لاي غفوة حتى تنهي المشاكل، يوم للمرح ولعب الاطفال، اجواء رومنسية اليوم

الثور: اليوم مهم ومتطلب نهارك، أجواء مغيمة، مسالة عائلية لا يخلو من أعطال، لا تنتقد، كن هلى ما انت مع العائلة، حاول ان تتكل على احد حتى يساعدك، ابتعد عن التشاؤم والانفعالات، كن هادئ واهتم بوالدتك

الجوزاء: نهارك سريع باحداثه، اجتماعي، قارن نفسك بنفسك، تتحدث عن مشاكلك تخوض معارك، تتحكم بعقلك، تتصرف بثقة بالنفس، علاقات ممتعة اخوة جيران اخوات، حس فكاهي يساعدك على التوازن باصرارك الداخلي

السرطان: مرتاح اكثر، تحترم نفسك اكثر، يحترمك الاخرون لانك شخص حساس وذكي وتجمع بشخصيتك الجانبين، فكر كيف تستخدم عقلك، من الضروري ان تترك عقلك يوازن بين الحياة الاجتماعية الصاخبة واو قات الراحة حتى تحصل على الفرصة المالية، لا ترهق نفسك بالاعمل، مارس تماريت الركض وابتسم حتى تحصل على الهدايا

الأسد: تنفست الصعداء واليوم على مزاجك، طلة جديدة، اهتماماتك تتركز على البحث والتحليل بعمق باي موضوع، كن ملتزما بهدفك، القمر ببرجك اي لديك قناعات راسخة، انت استاذ مقارنة بغيرك، راحة بال، حسم قضايا، ترفع من معنويات الاخرين

العذراء: انت في مضمار ان تكون مختلفا عن الاخرين، حاول ان تصل لدرجة تركيز عالية، من السهل ان تتقرب من الاشخاص، من الصعب ان تخترق الحواجز الخارجية، قد يحبطك احد ولا تستطيع التعبير

الميزان: لا يخشى الهزيمة، واثق انه لن يهزم، مغامر جريء متميز بروح قيادية، يتمكن من اكتشاف اشياء، يتسلق الجبال ويقفز قفز مظلي بالامور التي يستطيع تجريبها، وخاصة ان شعبيته بتصاعد، يلتقي بالاصدقاء ويستفيد من لقاءات مهمة ويدفع باعمال، يتعرف على شخص مميز، بصيرتك على دراية تامة

العقرب: بسبب استراتيجتك والحس العملي فالعمل كثير، شيء يتعلق بدراية كبيرة لتكون عارفا بما يجري، تتمكن من معارف قيادية، القيادة تجعلك تفرض احكام على الغرباء والسلطة، ابق مع الاقوياء لا تعرض مصالحك للخطر، لا تتحمس للاشخاص الجدد

القوس: تتهيأ للقاءات رومنسية واجتماعية، تاخذ مرحلة جديدة تقربك من هدفك، نهار ذواق، تتابع برامجك، ممنوع ان يتقرب منك احد، تملك استراتيجية تستطيع ان تقربك من الناس، علاقات ونشاطات بعيدة او قريبة، سباق للتنقل والاوراق والمعاملات، ثقافة عالية تتمتع بها

الجدي: تقوم بخطوة فريدة وتكون مفيدة، الملل بمثابة اهانة لك ولنفسك، انت قادر على المصافحة اليوم بقوة ممتوع ان يهينك احد، تسهر ببعض الفواتير ، مصالحة، لا تتذكر الماضي، ساير من ازعجك

الدلو: علاجك هو الضحك، استقرار جوك هو ان تغض الطرف عن اخطاء الحبيب او الشريك، لا تنتقد الغ المواجهة، مارس حياتك، انتبه من مخالفات قانونية، احداث من الماضي تظهر عندك اليوم

الحوت: تجد نفسك باعمال متراكمة، يشفق عليك وعلى ذاتك، فكر بايجابية وحاول ان تبحث عن الاسرار، تنفل كثير وعمل كثير، الكاريزما عندك عليها ان تنجذب الاخرين، تنقلات كثيرة، قد تؤجل عمل لتذهب الى عمل ثاني