البرلمان الإيراني يصادق على منع استيراد سلع استهلاكية إذا توفر لها بديلا محليا

الأحد, 20 كانون الثاني 2019 الساعة 22:32 | سياسة, عالمي

البرلمان الإيراني يصادق على منع استيراد سلع استهلاكية إذا توفر لها بديلا محليا

جهينة نيوز:

صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، اليوم الأحد، على البند السابع عشر من مشروع "الاستعانة القصوى بالإنتاج الداخلي ودعم الإنتاج الإيراني"، حسب موقع أنباء إيلنا.

ويجب على وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، بحسب المشروع، أن تمنع استيراد السلع الاستهلاكية الأجنبية إذا كان هناك مثيلا لهذه السلع بنفس المستوى الإنتاجي داخل البلاد،

حتى انتهاء مدة الإطار الزمني لقانون الخطة السادسة للتنمية الاقتصادية عام 2020.

وسيتم الإعلان عن قائمة المنتجات الإيرانية من قبل لجنة متخصصة من ممثلين وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة والصحة والتعليم ومؤسسة التخطيط والميزانية وسيتم مراجعة هذه القائمة كل عام مرة واحدة إذا لزم الأمر.


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