نتنياهو: زيارة تشاد جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي

جهينة نيوز:

توجه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى دولة تشاد، مذكرة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما، بعد أن قطعتها نجامينا عام 1972.

و قبل ذهابه كتب نتنياهو على "تويتر": "أغادر البلاد الآن إلى تشاد لتحقيق اختراق دبلوماسي تاريخي وهام آخر".

وأضاف: "تشاد هي دولة إسلامية عملاقة وتتاخم ليبيا والسودان. هذا هو جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي. قد وعدتكم بأن هذا سيحدث، وستكون هناك بشريات أخرى ودول أخرى".

ووصف نتنياهو في بيان نشر على حسابه في "تويتر" زيارته هذه لتشاد بـ"التاريخية"، مضيفا أنه والرئيس التشادي يعتبران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما "مفتاحا لتعاون مستقبلي يفيد البلدين".

وأشار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي إلى أن الهدف من الخطوة هو تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي، مضيفا أنه يتوقع المزيد من مثل هذه الإنجازات الدبلوماسية قريبا.

وقال عبر "تويتر": "إسرائيل تدخل إلى العالم الإسلامي. هذه هي نتيجة عمل مكثف قمنا به على مدار السنوات الأخيرة. نحن نصنع التاريخ ونحوّل إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

وأضاف: "قلت للرئيس التشادي ديبي: بالنسبة لنا، هناك دلالة خاصة في كون تشاد دولة ذات أغلبية مسلمة تسعى إلى إقامة أواصر الصداقة مع "إسرائيل". هناك العديد من هذه الدول، أؤمن بمستقبل الصداقة التي تجمعنا".

وأشار نتنياهو إلى أن الرئاسة التشادية استقبلته "بكل حفاوة واحترام مثلما استقبلنا بكل احترام الرئيس ديبي في إسرائيل".

وتأتي زيارته التي تستمر يوما واحدا في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التشادي في نوفمبر الناضي لإسرائيل.