الأتراك يسخرون من أمير قطر: يضيف على القصة الف شيء و هو يرويها - فيديو

جهينة نيوز:

تداول ناشطون مقاطع من مسلسل تركي يسخر من أمير قطر حيث وصفه بالسيدة التي تدس أنفها في كل شيء و تضيف الى الحديث الف شيء و هي ترويه.

هذا و استغل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين بشكل خاص انتشار الفيديو التركي الذي يسخر يسخر من امير نظام قطر، لـ"يشنون" حرباً كلامية بآلاف التعليقات المسيئة على امير النظام القطري تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، واتهام الأخير بإذلال نفسه وشعبه رغم ما يقدمه من مليارات الدولارات للأتراك.

و يذكر أن تميم ال ثاني قام بإهداء أردوغان طائرة فارهة سعرها يقارب من 500 مليون دولار و يدفع للأمريكي ثمن وجود قواته في قطر و كذلك للتركي الذي أرسل قوات الى قطر و قدم مساعدات لتركيا لإخراجها من أزمتها المالية فيما ينوي إستثمار عشرات المليارات في الإقتصاد الأمريكي بينما و بموافقة صهيونية سيقدم عدة ملايين من الدولارات بالكاد تكفي لتشغيل مشفى غزة ثمناً للتهدئة و إستغل الناشطين السعوديين هذه الإمور ليكتبوا أن قطر حلبتها تركيا ليرد القطريين بأن السعودية حلبها ترامب