إذاعة الاحتلال تؤكد تصريحات ليبرمان: مبعوث قطر يصل تل أبيب

جهينة نيوز:

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن المبعوث القطري محمد العمادي، سيصل اليوم الأحد، لمطار "بن غريون" وبحوزته الأموال التي سيتم تسليمها لقطاع غزة.

وحسب الإذاعة فقد أزالت "إسرائيل" رفضها لتحويل الأموال لغزة.

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق أفيغدور ليبرمان قد وجه، انتقادات للحكومة "الإسرائيلية" بما يتعلق بتحويل الأموال القطرية لقطاع غزة حيث إعتبر أن "إسرائيل" تقدم رشوة لحماس من المال القطري للحفاظ على التهدئة.

وكتب ليبرمان على صفحته على "فيس بوك": تحويل الأموال القطرية لغزة خنوع لحركة "حماس". حسب وصقه

وأضاف: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه الليلة الماضية لتشاد ووصل بدلاً منه لـ"إسرائيل" المبعوث القطري العمادي وبحوزته 15 مليون دولار نقداً سيتم تحويلها لحماس.

وحسب موقع 0404، فمن المتوقع أن يتم تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية اليوم، أو غداً لغزة وهذا الأمر استمراراً لعملية خنوع "إسرائيل" لحماس وسفر نتنياهو لتشاد أو لأي دولة افريقية لن يغطي على تحويل الأموال القطرية لحماس.

وكانت مصادر عبرية، قد قالت أن الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال أموال المنحة القطرية (الدفعة الثالثة) لقطاع غزة مطلع الأسبوع القادم شريطة أن يسود الهدوء في يوم الجمعة المقبلة قرب السياج العازل، وفقاً لقناة كان الإسرائيلية.

ووضع الاحتلال شرط عدم وقوع أعمال ميدانية يوم الجمعة المقبلة مقابل إدخال أموال المنحة القطرية.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في حركة حماس قولها ان "الفصائل أبلغت الوسيطين المصري والأوروبي أنها أعطت أكثر من فرصة لتطبيق التفاهمات لكن العدو لا يزال يماطل، ووسط ذلك وصلت حالة الحصار والتضييق الاقتصادي مراحل صعبة جداً، ولذلك قررت إرسال إنذار أخير بأن ذلك سيدفع إلى تصعيد كبير في غلاف غزة كمرحلة أولى، عبر الأدوات الميدانية التابعة لمسيرات العودة، بالإضافة إلى المحافظة على معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وهو ما قد يجر إلى معركة لا يرغب فيها أي طرف".