الإكي دنيا تخالف ناموس الطبيعة

الأحد, 20 كانون الثاني 2019 الساعة 18:58 | منوعات, بيئة

الإكي دنيا تخالف ناموس الطبيعة

جهينة نيوز- عاطف عفيف :

تخالف شجرة الإكي دنيا ناموس الطبيعة فهي دائمة الخضرة رغم أنها تنتمي إلى الفصيلة الوردية والتي تنتمي لها اللوزيات وهي جميعها متساقطة الأوراق، وكذلك تخالف في الإزهار باقي الأشجار المثمرة التي تزهر في الربيع، بينما الإكي دنيا هي الشجرة الوحيدة التي تزهر بالشتاء وبطقس بارد، ووقت نضوجها تكاد تكون الفاكهة الوحيدة في السوق.

ويقول الدكتور علي الخطيب المختص في الهندسة الزراعية أن الاسم الأكثر تداولاً لهذه الشجرة هو الإكي دنيا لكن تعرف أيضاً باسم البشملة والمشمش الهندي، وتأتي اللاذقية بالمرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة والإنتاج لتأتي بعدها طرطوس وإدلب، وفي محافظة اللاذقية ترى هذه الشجرة في معظم الحدائق المنزلية في المدن والقرى، وهي تعد شجرة تزينيه جمالية إضافة لكونها اقتصادية وتأتي جماليتها من كونها مستديمة الخضرة وأوراقها كبيرة ولماعة ووارفة الظل.

وتكون هذه الشجرة المقصد الوحيد للنحل لتأمين الغذاء كونها الشجرة الوحيدة المزهرة أيام الشتاء وكأن هناك حكمة من ذلك..


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