اعتقال 300 مدني خلال احتجاجات "السترات الصفراء" العاشرة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية الفرنسية لوران نونيز، اعتقال حوالي 300 شخص يوم أمس السبت خلال مظاهرات "السترات الصفراء" العاشرة.

ووفقا لقناة BFMTV بلغ عدد المتظاهرين في كافة أنحاء البلاد 84 ألف شخصا، وهو نفس العدد الذي تم الإعلان عنه خلال مظاهرة يوم، السبت الماضي.

ووصل عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية لـ7000 متظاهرا، وشهدت مدينة تولوز، جنوبي البلاد تظاهرة حاشدة هي الأكبر في هذه المدينة منذ بدء الاحتجاجات حيث وصل عدد المتظاهرين لـ10000 في حين تقول تقارير الناشطين أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من المعلنة.

وقال نونيز:"كان هناك حوالي 300 اعتقال، هذا عدد ضخم، ولكنه يتطابق مع عنف الناس خلال هذه المظاهرات" بحسب مزاعمه في حين ينشر الناشطون فيديوهات تكشف أن العنف دائماً من الشرطة أو من قبل مدسوسين.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب زيادة الضرائب على الوقود، والتي تم إلغاؤها فيما بعد، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى مظاهرة أوسع ضد الحكومة و تطالب بإسقاط حكم ماكرون.