تحديث من "واتسآب" يأتيك بالجديد والمثير

جهينة نيوز:

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، لطرح تحديث جديد، يحمل كل ما هو جديد ومثير لمستخدميه.

وسيسمح التحديث الجديد كليا للمستخدمين بالوصول إلى ملصقات "ستيكرز" أكثر مما طرحته الإصدارات السابقة، وذلك بفضل قيام "واتسآب" بالاندماج مع لوحات مفاتيح تابعة لجهات خارجية.

وكانت تتسم الإصدارات السابقة من "واتسآب"، بعدد محدود من "الستيكرز"، وذلك بسبب القيود المفروضة على لوحة المفاتيح الخاصة به.

وستتوفر الملصقات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، الذي كان أول من اكتشف التحديث الجديد لـ "واتسآب".

ويجري حاليا اختبار ميزة "دمج الملصقات" بواسطة "غوغل" من أجل "جي بورد"، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية الذي طورته "غوغل" لهواتف "آيفون" و"أندرويد".

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح "واتسآب" مزايا أخرى، ستساهم في توفير الأمان والخصوصية لمستخدميه، ومنها ميزة "بصمة الإصبع" للدخول إلى الحسابات.

كما سرت شائعات أن "واتسآب" يخطط لتوفير عملة مشفرة جديدة بداخله، والتي يقول المحللون إنها يمكن أن تجذب دفعات الجيل التالي لمستخدميها في الهند.

ويمتلك تطبيق "واتسآب" ما يقرب من 1 مليار مستخدم نشط شهريا و ذلك بعد أن هجر الكثير من المستخدمين الى برنامج تلغرام الذي بدوره تجاوز عدد مستخدميه 200 مليون و أصبح في وضع المنافس بسبب التشفير العالي و سرية الدردشات على عكس البرامج الامريكية التي تتيح لأجهزة الامن الامريكي بالإطلاع على خصوصيات المستخدمين .