الرئيس عون: لحل أزمة النازحين.. ومعالجة النتائج المدمرة للحروب الداخلية وتفشي الارهاب

جهينة نيوز:

افتتح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الأحد القمة العربية التنموية في بيروت مرحباً بالحضور، وداعياً الى تعزيز العمل العربي التنموي المشترك، وفي السياق، قال عون “لسنا اليوم للنقاش في أسباب الحروب والمتسببين بها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد. فالحروب الداخلية وتفشي ظاهرة الارهاب ونشوء النزوح واللجوء لم يعرف لها العالم مثيلاً ما اثر سلباً على مسيرة التنمية خصوصاً في بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وتساءل عون “أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من القضاء على الفقر المدقع وتحقيق حقوق الانسان وغيرها في وقت ينتشر الدمار في عدد من البلدان العربية”، متابعاً “إني اتكلم من موقع العارف إذ أن لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والارهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الأكبر من نزوح السوريين اضافة الى الفلسطينيين وذلك على مساحة ضيقة وبنى تحتية غير مؤهلة”، لافتاً الى مواجهة لبنان التهديدات المستمرة للاحتلال الاسرائيلي، اضافة إلى انتهاكاته الدائمة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، “غير آبه بالمجتمع الدولي”. وقال الرئيس عون “كي تصبح أمتنا أمة منتجة وتحقق أمنها الغذائي، امامها الكثير من التحديات وأولها هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة تحدياً للخروج سوياً والمضي للنهوض نحو مستقبل افضل”.

وتابع “تنعقد قمتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات، ومعالجة جذور الأزمات يجب أن تكون اولوية كذلك محاربة الفساد والقيام بالاصلاحات الضرورية، لذلك يتوجب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة نيويورك”. كما أمل عون “أن تسهم هذه القمة في تفعيل النشاط بالمشاريع القائمة، وأتحدث عن السوق العربية المشتركة”، معلناً أن لبنان “يدعو من هنا المجتمع الدولي الى بذل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للسوريين الى بلادهم لاسيما المناطق الآمنة من دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي”، مشيراً إلى العمل على “اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول ازمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسها على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي”.

كما دعا عون الى “تأسيس مصرف عربي لإعادة الاعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها، وادعو المصارف والمؤسسات العربية لمناقشة وبلورة هذه الآليات”. هذا وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن افتتاح الجلسات، وقد بدأت جلسة العمل الاولى بمداخلة للنائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين عن موضوع تمويل التنمية.