الإعلان عن مفاضلة ملء شواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة دمشق اليوم عن مفاضلة ملء شواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي وفق الرسوم المحددة للطلاب العرب والأجانب.

وبينت الجامعة في إعلان لها أن المفاضلة موجهة لخريجي الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية وخريجي التعليم المفتوح ولجميع الاختصاصات باستثناء كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2018-2019.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين تقديم طلباتهم إلى مراكز المفاضلة المعتمدة في الجامعة وفروعها اعتبارا من يوم الاثنين 21-1-2019 ولغاية يوم الأحد 27-1-2019 موضحة أن الطلاب الذين يحق لهم التقدم إلى هذه المفاضلة هم الطلاب الذين تقدموا سابقا إلى مفاضلة الدراسات العليا وكانت رغباتهم مرفوضة أو لم يتقدموا إلى مفاضلة الدراسات العليا أو الطلاب الذين تقدموا سابقا وقبلوا في اختصاص ويرغبون بالتقدم إلى اختصاص آخر.

واشترطت الجامعة في المتقدم من الطلاب السوريين ومن في حكمهم أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى بمرتبة “جيد” على الأقل مع مراعاة اختصاص الإجازة وتوافقه مع الاختصاص المطلوب في الماجستير وحسب ما هو محدد في نظام الدراسات العليا العائد لكل كلية وفي كل اختصاص من الاختصاصات المعلن عنها في هذه المفاضلة إضافة إلى ضرورة حصول الطالب على وثيقة اجتياز اللغة الأجنبية.

ولفتت الجامعة في إعلانها إلى أن القبول سيتم وفق معدل الإجازة أو المعدل التفاضلي وحسب تسلسل الرغبات داعية الطلاب إلى تسديد مبلغ قدره 500 دولار أمريكي تحسب من قيمة الرسوم وترد في حال عدم القبول ولا ترد في حال القبول وعدم التسجيل بنتيجة هذه المفاضلة.

كما أشارت إلى ضرورة أن يقدم الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية شهاداتهم الجامعية نفسها أو مصدقات تخرجهم الأصلية على أن تكون الشهادة موثقة من الجهات الرسمية حسب الأصول وأن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية إن كانت بلغة أجنبية موءكدة ضرورة استكمال الطلاب إجراءات التسجيل خلال مدة تحدد بعد إعلان نتائج القبول.