مظاهرة حاشدة في بيروت احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تحت شعار “كلنا إلى الشارع” وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتنديدا بما سماه المنظمون “سياسات الإفقار وهدر المال العام والفساد”.

وحمل المشاركون بالمظاهرة التي جابت شوارع العاصمة بيروت شعارات تعبر عن الرفض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية اللبنانية وتدعو إلى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة.

كما طالب المتظاهرون بإيجاد سياسة ضريبية تعيد توزيع الثروة وتعزز التعليم والصحة وتوفر فرص العمل وتشجع دور الهيئات الرقابية وحماية حقوق المواطن.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في كلمة له خلال المظاهرة: “إننا في سياق تحرك تصاعدي وعلى الطبقة السياسية تحمل مسؤولية فشلها” مشددا على أن “من تسبب بالفشل يفترض أن يدفع تكاليف فشله بدلا من رفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات والإيجارات وفواتير الكهرباء وزيادة الضرائب”.

وجرت المظاهرة بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وأحزاب وقوى وفعاليات ومجموعات من الحراك المدني وعدد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية اللبنانية.